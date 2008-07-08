Жвания утверждает, что потратил на Ющенко 40 миллионов живых денег

Нашеукраинец Давид Жвания заявил, что он лично на Ющенко (на все предвыборные кампании) потратил «миллионов 40 долларов» «живых денег».

В интервью Украинской правде политик уточнил, что в эту сумму он включает потраченные деньги и так называемую потерянную прибыль «от бизнеса из–за пребывания в оппозиции». «Многие инвестиционные проекты, которые были мной запущены, по сути были уничтожены», - добавил Жвания.

В частности, парламентская компания Нашей Украины в 2002 году, как утверждает Жвания, стоила ему «9 или 10 миллионов долларов. Хотя решение баллотироваться далось мне с трудом, – тут же добавил нашеукраинец, - потому что в самое хлебное время пришлось из бизнеса уйти в политику. И от этого решения ничего хорошего бизнес не приобрел, только пострадал».