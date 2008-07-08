Жвания утверждает, что потратил на Ющенко 40 миллионов живых денег
Политик дал интервью УП
Нашеукраинец Давид Жвания заявил, что он лично на Ющенко (на все предвыборные кампании) потратил «миллионов 40 долларов» «живых денег».
В интервью Украинской правде политик уточнил, что в эту сумму он включает потраченные деньги и так называемую потерянную прибыль «от бизнеса из–за пребывания в оппозиции». «Многие инвестиционные проекты, которые были мной запущены, по сути были уничтожены», - добавил Жвания.
В частности, парламентская компания Нашей Украины в 2002 году, как утверждает Жвания, стоила ему «9 или 10 миллионов долларов. Хотя решение баллотироваться далось мне с трудом, – тут же добавил нашеукраинец, - потому что в самое хлебное время пришлось из бизнеса уйти в политику. И от этого решения ничего хорошего бизнес не приобрел, только пострадал».