Раскрутка референдума в Нидерландах по ассоциации Украина-ЕС финансировалась средствами Европарламента - СМИ

Как говорится в расследовании Follow the Money.nl, рекламная кампания за проведение референдума финансировалась Институтом прямой демократии в Европе, который в свою очередь, получил грант из фондов ЕП, и на самом деле является мозговым центром євроскептиков - Партии независимости Великобритании (UKIP), пишет Европейская правда.

Кроме того, как отмечают они, незаконно использовались также средства ЕП и для финансирования кампании в Британии за выход страны из ЕС.

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Как стало известно изданию из письма одного из представителей Европарламента, институты ЕС начали расследование относительно возможных злоупотреблений средствами.

"Мы действительно начали расследование. Мое впечатление, что действия, которые осуществлялись Институтом прямой демократии, не соответствуют параграфу 4, пункта 6, и поэтому не могут рассматриваться как такие, что могут получить финансирование", - говорится в письме.

Как отметил представитель Европарламента, ожидается, что окончательное решение после проверки всех счетов будет вынесено в июне или июле.

В то же время, по мнению евродепутата Барта Стаеса (от фракции "зеленых"), такое затягивание расследования недопустимо.

"Если есть серьезные основания, чтобы открыть расследование по факту мошеннического использования европейских средств со стороны группы евроскептиков, которая всегда обвиняет других в спекуляции, то я не понимаю, почему результаты будут опубликованы только после референдума в Британии и после голландского референдума по соглашению об ассоциации между ЕС и Украины", - подчеркнул он.

"Кажется довольно ясно, что европейскими деньгами злоупотребили для этой кампании, европейские политические фонды не могут финансировать национальные кампании", - подчеркнул европарламентарий.

Вместе с тем, в самом Институте отказались комментировать вопрос злоупотребления средствами и расследование по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат Владимир Арьев заявил, что Королевство Нидерланды выступают за перенос рассмотрения вопроса о введении безвизового режима с Украиной после референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, запланированного на 6 апреля.