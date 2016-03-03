В "Народном фронте" прокомментировали заявление Луценко о невозможности безвизового режима для Украины

Европейский Союз поддерживает украинское правительство и призывает прекратить распри в парламентской коалиции.

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат фракции "Народный фронт", председатель украинской части комитета ассоциации Украина-ЕС Остап Семерак, комментируя высказывания главы фракции БПП Юрия Луценко.

В частности, он указал на манипуляции, которые содержатся в заявлении Юрия Луценко относительно результатов визита делегации Верховной Рады в Европарламент.

"Брюссель, Юрий Луценко, не верит слезам. Полностью согласен. А еще Брюссель не любит манипуляций. Более того: в Европе не имеют дело с политиками, которые позволяют себе искажение сути", - подчеркнул Остап Семерак.

Представитель фракции "Народный фронт" отметил, что он так же, как и Юрий Луценко, был на многих встречах в Брюсселе, как закрытых, так и публичных, где общался с европейскими политиками "искренне и откровенно".

"Правительство получило поддержку. Распри в коалиции должны прекратиться. Это неприлично, и в конце концов вредит не Правительству, а стране. Потому что другой конфигурации существующей коалиции не существует", - подчеркнул Семерак.

"Олигархия в парламенте, Юрий Витальевич. И она потирает руки, когда мы ссоримся", - подчеркнул народный депутат.

Комментируя заявления Луценко о необходимости "срочно создать технократическое правительство", народный депутат отметил, что в истории нет примеров, когда прорыв осуществляли технократические правительства.

"Технократы - это люди-роботы, которые работают по шаблону. А где тот шаблон украинского прорыва? Прорывы, Юрий Луценко, осуществляют лихачи, которые не обращают внимания на рейтинг и на собственное будущее. Спросите Бельцеровича, какой у него был рейтинг после реформ. И спросите поляка сегодня, является ли он национальным героем?", - подчеркнул Остап Семерак.

По его мнению, борьбе с коррупцией в Украине мешает то, что в нашем государстве суды не работают по-европейски, а Генпрокуратуру до сих пор возглавляет Виктор Шокин, "про чье увольнение открыто и вслух говорят дипломаты и наши партнеры".

"Нельзя вести переговоры со страной, где непрогнозируемая парламентская коалиция, на трибуне Рады - популизм, губернаторы в предвыборных турне, а лидеры фракций коалиции упражняются в словесных образах над собственным Правительством. Напомню вам слова Арсения Яценюка: после этого Правительство будет технократическим. Но не долго. Потому что на смену придет российское", - резюмировал Семерак.