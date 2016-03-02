Бессмертный: мы не знаем, как провести амнистию на территории, которая никем не представлена со стороны государства

Об этом заявил 1 марта в эфире 5 канала представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный.

По его словам, без решения вопросов безопасности говорить о запуске политического процесса на Донбассе не возможно, ведь с началом обсуждения законопроекта о выборах встанет вопрос амнистии.

"Мне сейчас кому-то надо объяснять, что слово "амнистия" пробудит в украинском обществе? Когда правовая, нормативная база в вопросах амнистии настолько далека от практики, которая применялась в подобных конфликтах в других странах, что мы даже не представляем себе, как на территории, которая вообще не представлена никем со стороны государства, провести процедуру амнистии", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, по словам Романа Бессмертного, прокремлевские боевики настаивают на амнистии, проведении выборов, полном контроле за так называемой "народной милицией", а также соответствующей территорией. Кроме того, Бессмертный рассказал, что лидеры самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не принимают каких-либо политических решений без указания Кремля.