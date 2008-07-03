Главный нашеукраинец Донецкой области ушел из партии

Председатель Донецкой областной организации партии "Народный Союз Наша Украина" Антон КЛИМЕНКО заявил о своей отставке и выходе из партии, обвинив ее в авторитарных тенденциях.

В интервью по телефону корреспонденту УНИАН он назвал причину своей отставки.

"В партии присутствуют авторитарные тенденции, и амбиции порой побеждают здравый смысл", - сказал А. КЛИМЕНКО. Он отметил, что ему "больно покидать этот политический проект", которому отдано много сил и времени.

Говоря о своих дальнейших планах, А.КЛИМЕНКО сказал, что будет "жить, как человек, работать на благо родины, заниматься бизнесом и производством". "Нет, ни в каких политических проектах я в ближайшее время участвовать не собираюсь", - акцентировал он.

А.КЛИМЕНКО сообщил, что "Наша Украина" для него была третьим политическим проектом, так как ранее он был членом партий "Громада" и "Яблуко". Кроме того, не будучи членом Социалистической партии, он в свое время возглавлял областной предвыборный штаб Александра МОРОЗА, потому что видел в нем "единственного на тот момент соперника КУЧМЫ в президентской гонке".

"Своих убеждений и идеологий я никогда не менял, это всегда были партии правого толка, и это всегда была последовательная позиция, которая заключалась в борьбе с режимом КУЧМЫ, - объяснил А.КЛИМЕНКО. - Менялись наиболее яркие рупоры тех или иных идей, которые я отстаивал, но моя идеологическая и политическая позиция всегда была последовательной".