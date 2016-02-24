Новые выборы дадут МВФ и другим кредиторам основания прекратить помощь Украине – СМИ

В случае объявления новых выборов кредиторы, вроде Международного валютного фонда, Еврокомиссия, а также большое количество стран, получат убедительные аргументы для того, чтобы остановить финансовую и экономическую помощь на период политической нестабильности в стране. Об этом в говорится в статье DW, которую цитирует Цензор.НЕТ.

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Необычно, когда дипломаты публично выражают беспокойство относительно будущего страны. Министры иностранных дел Германии и Франции сделали это в сторону Украины достаточно четко и откровенно. Штайнмайер и Жан-Марк Эро настаивают, чтобы Украина вернулась к процессу проведения реформ. Ранее в совместной статье, вышедшей в одной из ведущих немецких газет, они разъяснили, что именно стоит сейчас в Украине на кону.

Затем, во время пресс-конференции в Киеве, немецкий и французский министры в очередной раз призвали украинских политиков продолжить начатый процесс реформ. Они предостерегли от последствий, которые могут наступить, если этот курс терпит поражение. Оба министра, как и европейская общественность, ныне взволнованно следят за тем, как политическая элита в Украине разрушает сама себя и утопает во внутренних спорах. Таким образом, страна все больше приближается к политическому и экономическому коллапсу.

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До сих пор государственному суверенитету Украины угрожает внешняя агрессия. Минский мирный процесс топчется на одном месте. Несмотря на официально провозглашенный режим прекращения огня, на Донбассе и в дальнейшем раздаются выстрелы. То есть даже этот первый пункт минских договоренностей не выполняется в полной мере. При этом никакой альтернативы минским договоренностям нет. Сейчас это соглашение - единственный известный способ политическим путем прекратить войну, которую Украина не может выиграть, пока военную поддержку боевикам на Донбассе предоставляет Россия.

К этому добавляется тяжелый доморощенный внутриполитический кризис. Безответственные политики со стороны оппозиции и провластных фракций толкнули страну в новый хаос. В политическом смысле государство стало практически неуправляемым. А на международном уровне такой партнер фактически никому не нужен.

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Как и прежде, политика в Украине руководствуется личными властными интересами и кукловодами из-за кулис. Эти лица злоупотребляют, прежде всего, парламентом, превращая его в площадку для лоббирования своих интересов. Сюда относятся, в частности, олигархи и богачи, которые совместно с политиками уже годами доминируют в стране. Как и в России, закон для этих лиц фактически не действует. В то же время националисты и другие правые силы пытаются с помощью недемократических шагов и нетолерантных идеологий направить украинскую политику на такой особый путь в Европе, который ее действительно изолирует.

Кризис уже довольно сильно повредил действующему премьер-министру Арсению Яценюку и президенту Петру Порошенко. Однако, несмотря на это, сейчас, в поисках политического выхода из кризиса, ответственность на себя должны взять и они. Процесс реформ продолжится только при условии обеспечения стабильного большинства.

Украина не имеет времени проводить новые выборы. Дискуссии о них возникают только потому, что некоторые политики надеются получить от такого шага выгоду. Впрочем, политически, экономически и финансово выборы в Украине стали бы катастрофой. Ведь из-за избирательной гонки Украина будет заблокирована в течение недель и месяцев. Кредиторы вроде Международного валютного фонда, Еврокомиссия, а также большое количество стран, которые до сих пор поддерживали Украину, получили бы убедительные аргументы для того, чтобы остановить финансовую и экономическую помощь на период политической нестабильности в стране.

Только сформировав в кратчайшие сроки правительство, Украина может избежать худшего сценария. Франция и Германия и в дальнейшем предлагают ей свою поддержку. Главы МИД этих стран выделили два дня на то, чтобы пообщаться с политиками в Киеве. Однако, действовать Украине придется самой. Если этого не произойдет, курс реформ в стране терпит поражение. А выиграют от этого только Россия и боевики.