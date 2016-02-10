Рада обязана обратить внимание международного сообщества на нарушения России в решении кризиса на Донбассе - Фриз

Как говорится в сообщении партии "Блок Петра Порошенко" (БПП), проект постановления №4046, от 10.02.16, автором которого является депутат фракции БПП, глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, а также соавторы народные депутаты Ирина Геращенко и Мария Ионова.

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Как отметила автор проекта постановления, Россия продолжает грубо нарушать международные договоренности по урегулированию кризиса на Донбассе.

"9 февраля 2016 года СБУ представила в Киеве очередные доказательства использования Российской Федерацией представителей российской группы Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Востоке Украины для ведения разведки, оказания военно-технической помощи бандитским формированиям в зоне проведения антитеррористической операции, содействия их подготовке и участию в проведении террористических актов против Вооруженных сил Украины и мирного населения", – отметила Ирина Фриз.

По ее словам, следствием такой разведывательной деятельности российских военных являются постоянные обстрелы военных Вооруженных сил Украины и мирного населения в зоне проведения антитеррористической операции.

"Это свидетельствует о том, что Российская Федерация постоянно применяет новые формы гибридной войны против Украины", – подчеркнула Ирина Фриз.

Народный депутат напомнила, что Верховная Рада, согласно ее конституционным обязанностям, имеет право выступить от имени украинского народа относительно основных вопросов внешней политики государства.

"Следовательно, украинский парламент обязан обратить внимание международного сообщества на грубые нарушения договоренностей по урегулированию кризиса на Донбассе со стороны Российской Федерации", – сказала народный депутат.

"Принятие этого документа будет способствовать обеспечению сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины", – выразила уверенность Ирина Фриз.