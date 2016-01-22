Порошенко назвал падение рубля ценой, которую платит агрессор за безответственные действия

Такое мнение он озвучил в интервью для Bloomberg в ходе своего визита в Давос, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Это цена, которую платит агрессор за безответственные действия», – подчеркнул Петр Порошенко. По его словам, чем меньше Россия будет тратить на военные расходы, тем лучше для нее самой, лучше для соседей и для всего мира.

Президент заявил об отсутствии какого-либо прогресса со стороны Российской Федерации в исполнении Минских договоренностей. Он подчеркнул, что режим прекращения огня продолжает нарушаться со стороны террористов, а Украина продолжает терять своих солдат.

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Глава государства отметил, что «Россия должна быть прогнозируемым партнером. Никто сейчас не может предсказать, какой будет ситуация в Сирии, ситуация в Украине. Именно поэтому мы тратим почти 5% ВВП на безопасность и оборону для того, чтобы построить эффективные Вооруженные Силы и остановить российскую агрессию».

Глава государства отметил, что тема Украины является одной из приоритетных тем обсуждения на нынешнем Всемирном экономическом форуме в Давосе, что подтверждается его многочисленными двусторонними встречами с лидерами многих стран. «Говоря о безопасности в Украине, мы говорим о безопасности всего европейского континента и безопасности в мире. Именно поэтому так важна деэскалация ситуация на Востоке Украины и вывод войск с оккупированных территорий», – подчеркнул Петр Порошенко.

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Президент также приветствовал принятие сегодня Европейским Парламентом специальной резолюции в отношении Украины, которая отражает существенный прогресс в реформировании нашей страны.