В Одессе арестовали подозреваемого в покушении на криворожского активиста Штефана и его помощника

Как отмечает прокуратура Одесской области, она осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту покушения на убийство двух лиц 24 января возле гостиницы в Клубничном переулке в Одессе.

«Сейчас задержанному гражданину сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в пресс-службе.

Как выяснилось во время расследования, накануне покушения между подозреваемым и пострадавшим возник конфликт на бытовой почве.

«Произошедшее никоим образом не связано с политической деятельностью одного из пострадавших», - отметили в пресс-службе.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, подозреваемый – местный житель, ранее был судим - отбывал наказание в исправительной колонии.

В свою очередь, как сообщает отдел коммуникаций Главного управления полиции в области, 42-летний злоумышленник уже дал признательные показания.

Просмотром записи с видеокамеры установлено, что 24 января двое людей вышли из отеля и остановились, чтобы пропустить автомобиль. После того, как машина проехала, к мужчинам подошел неизвестный с собакой, достал из кармана куртки пистолет и выстрелил в потерпевших, после чего ушел в направлении улицы Педагогической.

Было установлено, что пострадавшие приехали в Одессу на отдых на собственном автомобиле и поселились в отеле, расположенном в упомянутом переулке.

По словам правонарушителя, накануне совершения преступления он, двигаясь на своем автомобиле, не смог разъехаться с машиной, в которой находились пострадавшие. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого пострадавшие якобы угрожали мужчине оружием.

«На следующий день, возвращаясь домой после выгула собаки, он встретил этих граждан у отеля и произвел выстрелы из пистолета, который ранее якобы нашел. Свой поступок он объяснил тем, что боялся агрессии с их стороны. После совершения преступления пистолет злоумышленник выбросил в мусорный контейнер», - рассказали в отделе.

Как сообщал УНИАН, 24 января в Одессе неизвестный тяжело ранил из огнестрельного оружия Штефана и его помощника. Полицейские установили, что пострадавшие вышли из отеля в Клубничном переулке, к ним подошел неизвестный с собакой и начал стрелять. Огнестрельные ранения получили двое жителей Кривого Рога – 1980-го и 1987-го годов рождения. Стреляли из пистолета калибра 9 мм.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

В общественной организации считают, что покушение на жизнь Штефана связан исключительно с его общественно-политической деятельностью.