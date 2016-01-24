В Одессе тяжело ранили из огнестрельного оружия криворожского активиста Штефана
22:59, 24 января 2016Общество
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В Одессе сегодня неизвестные тяжело ранили из огнестрельного оружия председателя общественной организации "Союз граждан Криворожья" Владислава Штефана.
По предварительным данным, в Штефана попало порядка 4 пуль / 0564.ua
Как сообщил УНИАН информированный источник в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, Штефан вместе со своим помощником (охранником) остановился в одном из отелей города. Покушение произошло на улице, когда они вышли из отеля.
«Оба мужчины получили серьезные огнестрельные ранения и госпитализированы. В настоящее время за их жизни борются врачи», - отметил источник.
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По предварительным данным, в Штефана попало порядка 4 пуль.
Правоохранители проводят соответствующие оперативно-следственные мероприятия.
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