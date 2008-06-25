В СБУ рады данным ФСБ об ОУН-УПА, несмотря на весь "советский агитпроп"

Положительно можно оценить тот факт, что продолжается работа по рассекречиванию документов российских архивов об Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом УНИАН сказал советник председателя СБУ Владимир ВЯТРОВИЧ, комментируя обнародованные на сайте Министерства иностранных дел России новые архивные материалы. При этом он подчеркнул, что в этот раз к документам ФСБ добавлены даже материалы из архива Вооруженных сил России. “Однако, как и в первый раз, приходится констатировать отсутствие системного подхода к этому делу – не понятны критерии отбора документов, они не создают целостного комплекса, а освещают лишь отдельные, вырванные из контекста эпизоды”, - отметил В.ВЯТРОВИЧ. По его словам, “материалы следует подавать комплексно, сгруппировав их по определенным темам”. “Согласно правилам археографии и историографии, необходимыми являются соответствующие комментарии и объяснения. К сожалению, этого всего нет, к документам со стороны распорядителей лишь добавлены определенные публицистические названия «оборотни», «нелюди», «сколь веревочке не виться» - явно заимствованные из арсенала советского агитпропа”, - пояснил советник председателя СБУ.

“В целом, - отметил он, - очевидно, доказывать преступную суть ОУН и УПА, пользуясь документами НКВД, просто, ведь об этом еще в свое время позаботились сами чекисты, которые рьяно выбивали из пленных нужную им для уже оформленных обвинений информацию, составляли отчеты, которые информировали о жестокости повстанцев и должны были оправдать использование режимом зверских способов подавления освободительного движения”. По его убеждению, “использование документов карательных органов в освещении истории освободительного движения необходимо, однако для воссоздания объективной, не искаженной картины, их следует сопоставлять с другими источниками и документами”.

Как указывает В.ВЯТРОВИЧ, самым ”ярким примером непрофессионального подхода к подаче документов является последний материал «работа политорганов по восстановлению советской власти». В распространенном через СМИ пресс-релизе отмечается, что в нем говорится «о судах, которые устраивали местные жители над членами ОУН-УПА по окончании Великой Отечественной войны». “Вместе с тем, в содержании самого документа нет ни одного упоминания ни об ОУН, ни об УПА, не употребляется даже характерный обобщающий термин «бандеровец». Речь идет о судах над колаборантами – сельскими старостами и полицаями”, - заметил В.ВЯТРОВИЧ, добавив: “Очевидно, распорядители, писавши о народном осуждении ОУН-УПА, сознательно подали документ, который не имеет к этой теме никакого отношения, пытаясь выдать желаемое за действительное”. В.ВЯТРОВИЧ при этом констатировал, что, к сожалению, многие информационные агентства разместили пресс-релиз, не пытаясь сравнить его текст с текстом документа, на который он ссылается.