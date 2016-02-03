Пайетт назвал Абромавичуса одним из лучших поборников реформ в Кабмине
Посол США в Украине Джеффри Пайетт назвал министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса, который сегодня принял решение подать в отставку, одним из лучших поборников реформ в Кабинете министров.
Об этом посол США сообщил в Twitter.
"Один из лучших поборников реформ в украинском правительстве", - заявил Пайетт.
Читайте такжеАбромавичус отреагировал на отставку Пивоварского: это следствие недостаточной поддержки реформаторов
В связи с этим он выразил убеждение, что Абромавичус является "сторонником будущего, которого украинский народ заслуживает".
Как сообщал УНИАН, сегодня министр экономического развития и торговли Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра.
Вчера Пайетт высказался в поддержку действующего состава украинского правительства.
"Опасные голоса говорят: "Хватит министров-технократов и профессионального управления - пришло время политикам взять бразды правления". Это будет огромной ошибкой, будет питать усилия Кремля, неверно представит Украину как демократию, которая приходит в упадок, а не формируется", - отметил Пайетт.