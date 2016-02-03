Пайетт назвал Абромавичуса одним из лучших поборников реформ в Кабмине

Об этом посол США сообщил в Twitter.

"Один из лучших поборников реформ в украинском правительстве", - заявил Пайетт.

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В связи с этим он выразил убеждение, что Абромавичус является "сторонником будущего, которого украинский народ заслуживает".

Как сообщал УНИАН, сегодня министр экономического развития и торговли Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра.

Вчера Пайетт высказался в поддержку действующего состава украинского правительства.

"Опасные голоса говорят: "Хватит министров-технократов и профессионального управления - пришло время политикам взять бразды правления". Это будет огромной ошибкой, будет питать усилия Кремля, неверно представит Украину как демократию, которая приходит в упадок, а не формируется", - отметил Пайетт.