Пайетт выступил против смены состава Кабмина: это "будет подпитывать усилия Кремля"

Об этом Пайетт написал в Twitter.

"Опасные голоса говорят: "Хватит министров-технократов и профессионального управления - пришло время политикам взять бразды правления". Это будет огромной ошибкой, будет подпитывать усилия Кремля, неверно представит Украину как демократию, которая приходит в упадок, а не формируется", - подчеркнул Пайетт.

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[1/2] Опасные голоса говорят: "Хватит министров-технократов и профессионального управления - пришло время политикам взять бразды правления" — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) February 2, 2016 [2/2] Это будет огромной ошибкой, будет подпитывать усилия Кремля ложно представить Украину как демократию, кот ослабевает, а не формируется — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) February 2, 2016

Напомним, вчера парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" на своем заседании утвердила список своих кандидатов на должности в Кабинете министров.