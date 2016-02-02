Пайетт выступил против смены состава Кабмина: это "будет подпитывать усилия Кремля"

14:27, 02 февраля 2016
Политика
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Посол США в Украине Джеффри Пайетт высказался в поддержку действующего состава украинского правительства.

REUTERS

Об этом Пайетт написал в Twitter.

"Опасные голоса говорят: "Хватит министров-технократов и профессионального управления - пришло время политикам взять бразды правления". Это будет огромной ошибкой, будет подпитывать усилия Кремля, неверно представит Украину как демократию, которая приходит в упадок, а не формируется", - подчеркнул Пайетт.

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Напомним, вчера парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" на своем заседании утвердила список своих кандидатов на должности в Кабинете министров.

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