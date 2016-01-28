Партия "Видродження" призывает принять проект закона относительно внедрения страховой медицины

Об этом заявил народный депутат и член фракции «Партия «Видродження» Андрей Шипко, указав, что сам процесс обязательно должен быть поэтапным.

«Страхование начинается с определенной категории населения и определение помощи, которая будет предоставляться за счет медицинского страхования. Постепенно такие группы лиц будут расширяться, так же как и перечень страховых случаев», – добавил парламентарий, отметив, что при взвешенном подходе переход на страховую медицину будет полностью завершен через 5-7 лет.

Нардеп убежден, что вводить страховую медицину по принципу «все и сразу» нельзя, так как это принесет только отрицательный результат, о чем свидетельствует, например, печальный опыт некоторых соседних стран. Тогда как поэтапное внедрение страховой медицины в ряде стран, наоборот, имеет высокие показатели эффективности. Так, в Молдове и Киргизии медстрахование внедрено уже полностью и с хорошими результатами.

Согласно законопроекту 2462а «Об общеобязательном социальном медицинском страховании», автором которого является Андрей Шипко, страхование предлагается начать с работающего населения. К этой группе относятся и те, кто ведут частную деятельность, которая связана с получением дохода, а также лица, проходящие переподготовку, повышение квалификации.

«Это та категория граждан, которые в любом случае будут застрахованы», – подчеркнул Шипко.

На следующем этапе, при условии выделения денег из бюджета, будут застрахованы дети, студенты, неработающие инвалиды и женщины, находящиеся в декретном отпуске. Далее, при наличии средств в соответствующих социальных фондах, страховку получат пенсионеры и безработные.

Планируется, что медицинское страхование сначала, на первом этапе, будет покрывать госпитализацию по скорой или по направлению врача, дневной стационар (тоже в случае направления врача), профилактические прививки, беременность и роды, реабилитацию после перенесенных тяжелых заболеваний, а также обеспечение медикаментами по государственным программам , когда ее финансирования исчерпан.

Андрей Шипко предлагает разрешить Кабмину регулировать ежегодно страховые случаи, расширяя этот перечень. На начальном этапе страхование станет дополнительным источником финансирования медицины и будет существовать параллельно с действующей системой так, что незастрахованные группы населения смогут получать пособие в обычном порядке.

Законопроект 2462а «Об общеобязательном социальном медицинском страховании» был рассмотрен Комитетом по вопросам социальной политики и труда и в целом получил положительную оценку. Участники слушаний обозначили важность внедрения страховой медицины в Украине и приняли решение доработать документ в Комитете с учетом рекомендаций и предложений экспертов, финансистов, медицинских работников и представителей общественности.