Криль понял, что БЮТ и ПР вступили в гражданский брак

Народный депутат Украины, председатель политической партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ убежден, что парламентским кризисом руководит Блок Юлии Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Он отметил, что БЮТ должен перестать работать на дестабилизацию ситуации в стране.

«Блокирование трибуны с требованием о 300 голосах – это, с одной стороны, очередной шантаж. С другой стороны, если это не шантаж, и уже существует договоренность с Партией регионов о создании нового формата коалиции, то нужно об этом открыто сказать и не «дурить» людей», – сказал И.КРИЛЬ.

По мнению лидера “Единого Центра”, БЮТ время сознаться в факте проведения переговоров о новом парламентском большинстве.

«Фактически заявления БЮТ – это начало легализации «гражданского брака» с Партией регионов. Ведь только таким образом Юлия ТИМОШЕНКО может собрать конституционное большинство в парламенте», – считает И.КРИЛЬ.

Он также отметил, что не видит препятствий для того, чтобы на рассмотрение Верховной Рады были внесены законопроекты, принятие которых требует БЮТ. «Пусть выносят и голосуют, а не шумят», – сказал И.КРИЛЬ.

Депутат призвал БЮТ или начать эффективно работать в Верховной Раде, окончательно определившись, с кем Блок Тимошенко в коалиции, или в случае несостоятельности – передать право выбора народу.

«Хватит шумихи. Можем работать – работаем. Не можем – меняем избирательный закон и идем на выборы. Уверен, что на выборах на свалку истории будут выброшены все политические силы, которые не в состоянии обеспечить спокойствие и порядок в обществе», – сказал И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 17-18 июня фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина не голосовали за все законопроекты, которые выносились на рассмотрение Верховной Рады Украины, поэтому фракциям коалиции не хватало голосов для принятия решений.

19 июня члены фракции БЮТ заблокировали трибуну и президиум ВР с требованиями вернуться к голосованию законопроектов, которые «имеют большое значение для политикума и для Украины».

По словам лидера фракции БЮТ Ивана КИРИЛЕНКО, работа парламента будет разблокирована в том случае, когда будут четкие договоренности, что больше 300 голосов будут отданы за законопроекты, которые предусматривают отмену депутатской неприкосновенности, всех депутатских льгот и введение императивного мандата, чтобы в будущем не было «политической коррупции».

И.КИРИЛЕНКО отметил, что фракция БЮТ будет продолжать блокировать работу парламента и начнется отсчет 30 дней, после которого Верховная Рада должна быть распущена.

Сегодня БЮТ снова блокировал работу парламента и поэтому спикер Арсений ЯЦЕНЮК закрыл заседание.