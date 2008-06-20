Яценюк намерен защищать парламент «до последнего патрона»

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что две последующие недели, когда Верховная Рада не будет работать в пленарном режиме, необходимо потратить на проведение консультаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня перед закрытием пленарного заседания парламента.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня во время проведения консультаций предлагал лидерам фракций ВР снять все политические вопросы и рассматривать исключительно важные для страны законопроекты.

В то же время, по его словам, такое предложение не нашло поддержки.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в условиях заблокированного сессионного зала нет смысла делать вид, что парламент работает. Он напомнил, что на протяжении двух последующих недель депутаты будут работать в комитетах и округах. «Но я не думаю, что ситуация рассосется. Это не та ситуация, которая сама собой разойдется», - сказал он.

Как считает А.ЯЦЕНЮК, парламент стал заложником, поскольку проблема возникла не в стенах парламента, и она не инспирирована именно депутатами. «Проблема возникла на уровне отношений разных ветвей власти, а не между народными депутатами Украины», - сказал он.

Председатель ВР также заверил, что каким бы этот парламент ни был, он будет защищать его «до последнего патрона».