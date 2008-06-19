Янукович обиделся на Тимошенко: она его не уважает

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ называет обвинения в хищении государственных средств его правительством, высказанные вчера премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, «популизмом и безответственностью».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании оппозиционного правительства.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ заявил, что не хочет комментировать эти обвинения.

«Когда звучат обвинения, фамилии – это популизм и безответственность тех людей, которые никогда не уважали окружающих, и себя считали теми, кто имеет право судить всех», – сказал лидер фракции Партии регионов.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ напомнил известное высказывание: «Громче всех кричит: «Лови вора!» тот, кто крадет».

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что все, «что касается политических заказов, то мы это с вами проходили в 2005 году, когда почти на каждого из нас открывалось много разных уголовных дел». «И чем это все закончилось?», - спросил В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем он выразил уверенность, что правоохранительные органы не будут выполнять политические заказы. «Как бы мы плохо ни думали о правоохранительных органах, они заказы политические не выполнили тогда, и сейчас не будут выполнять», – сказал лидер Партии регионов.

«Мы с вами знаем, и граждане страны знают, кто в какой части, сколько крал, и кто сегодня является наибольшим коррупционером в Украине», – добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что на ближайшем заседании оппозиционного правительства будет рассмотрен вопрос относительно коррупции.

Как сообщал УНИАН, 18 июня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проверки деятельности ряда государственных предприятий в период пребывания при власти правительства В.ЯНУКОВИЧА, которую осуществило Контрольно-ревизионное управление, заявила, что «Партия регионов без денег из власти не ушла, и 10,2 млрд. грн. - это то, что прихватили их чиновники».

По ее словам, в период деятельности правительства В.ЯНУКОВИЧА на протяжении 16 месяцев были осуществлены «мошенничество и кражи в наибольших масштабах». «Если все эти гривни взять в купюрах, это более ста тонн денег. Для этого нужно поезда строить, чтобы их перевезти. А если пересчитать, что ЯНУКОВИЧ со своей командой был во власти 16 месяцев, то они крали 60 долларов за секунду без перерыва на сон, еду и отпуск. Я понимаю, почему они сегодня стремятся вернуться к власти любой ценой, потому что для них каждая секунда – это потеря денег», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«А если эти купюры, которые они украли, сложить в одну стопку, то это в 7 раз выше Эйфелевой башни. Я думаю, что такими масштабами ни в одной стране не крали», – добавила премьер-министр, характеризуя масштабы выявленных злоупотреблений.