Хмара надеется, что Ющенко не согласится на Лужкова-посла

Украинская народная партия надеется, что украинская власть не даст согласия на назначение Юрия ЛУЖКОВА Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом заявил представитель Украинской народной партии Степан ХМАРА, комментируя информацию о вероятном назначении следующим Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Украине мэра Москвы.

«Надеюсь, украинская власть никогда не даст агремана (согласия) на назначение ЛУЖКОВА Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Украине и не позволит, чтобы ЛУЖКОВ или кто-то другой уже в Киеве произносил антиукраинские лозунги», – сказал он.

По словам С.ХМАРЫ, если информация о возможном назначении Ю.ЛУЖКОВА подтвердится, то это может привести к самой «жесткой реакции со стороны украинской власти, вплоть до разрыва дипломатических отношений между государствами».

«В сложных нынешних украинско-российских межгосударственных отношениях лицо посла будет иметь очень важно значение”, – сказал С.ХМАРА. С этой точки зрения, он поддержал решение Виктора ЮЩЕНКО о назначении послом Украины в России экс-министра иностранных дел Украины в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА Константина ГРИЩЕНКО, который «сможет снять напряжение в отношениях и нивелировать антиукраинскую истерию в Москве».

В то же время, С.ХМАРА настаивает на том, чтобы и «Российская Федерация, в случае своего желания наладить добрые отношения между странами, должна направить в Украину профессионала, который отвечает определенным требованиям: не является украинофобом, с уважением относится ко всему украинскому, владеет украинским языком».

По его словам, если Россия продолжит переносить свою антиукраинскую политику и на территорию Украины, а именно назначит полномочного посла, который известный своей резко антиукраинской позицией, наше государство имеет полное право, согласно Конвенции 1961 года о дипломатической службе, отказать России в аккредитации такого посла, поскольку он будет только вредить межгосударственным отношениям.