Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ поблагодарил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за инициативу организовать общенациональный круглый стол.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заключительной фазы круглого части круглого стола.

«Я хотел бы со стороны Партии регионов поблагодарить Президента за инициативу, которая была во время поиска единства нашего государства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, переговорный процесс засвидетельствовал, что разногласия «по линии Восток-Запад» накапливались десятилетиями и веками.

Главным является то, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, что следствием подписания Универсала стало то, чтобы политики, встречаясь за круглым столом, уменьшали количество проблем и объединяли украинский народ. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы политики сделали шаг друг другу навстречу, работали в направлении децентрализации власти и реализовывали принципы европейского федерализма, которые являются важным условием улучшения жизни людей.