В МИДе подтвердили ДТП в Санкт-Петербурге с участием автомобиля генконсульства Украины

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца. "17 января в городе Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием микроавтобуса, принадлежащего генеральному консульству Украины в Санкт-Петербурге. В результате ДТП, к сожалению, пострадала жительница города, гражданка РФ, которая скончалась позже в больнице. Мы выражаем искренние соболезнования семье погибшей", - сказала она.

Марьяна Беца отметила, что, по предварительной информации, водитель автомобиля двигался без нарушения правил дорожного движения во время исполнения служебных обязанностей.

"Причиной (ДТП - УНИАН), предположительно, стали сложные погодные условия и состояние дорожного покрытия. Сейчас продолжаются следственные действия", - сообщила пресс-серетарь МИД Украины.