НАБУ просят проверить новые факты коррупции окружения Саакашвили
Народный депутат Украины Александр Дроздик обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой расследовать обнародованные СМИ новые факты коррупции чиновников Одесской ОГА.
Соответствующее депутатское обращение парламентарий обнародовал на своей странице в Facebook.
В частности, речь идет об аренде облгосадминистрацией помещения по завышенной в десятки раз цене – директор департамента развития инфраструктуры и ЖКХ Одесской ОГА Татьяна Марченко подписала договор аренды по ставке 100 долларов/кв.м., тогда как рыночная стоимость аренды аналогичного объекта недвижимости - 135 гривен.
Дроздик указывает и на сомнительную целесообразность этой сделки, поскольку на момент ее подписания «у ОГА уже был готов, но не запущен в работу Центр административных услуг в здании коммунальной собственности».
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«Причем там два года назад уже сделали ремонт (за 40 миллионов бюджетных гривен)! И мебель с компьютерами туда уже завезли!», - добавляет депутат.
По словам депутата, только за прошлый год ОГА заплатила арендодателю 15 миллионов гривен.
Дроздик требует от детективов НАБУ оценить такие действия чиновников и выражает надежду, что «удастся арестовать и вернуть в бюджет средства, так необходимые на дороги до отдаленных сельских районов Одесщины».
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