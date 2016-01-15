НАБУ просят проверить новые факты коррупции окружения Саакашвили

Соответствующее депутатское обращение парламентарий обнародовал на своей странице в Facebook.

В частности, речь идет об аренде облгосадминистрацией помещения по завышенной в десятки раз цене – директор департамента развития инфраструктуры и ЖКХ Одесской ОГА Татьяна Марченко подписала договор аренды по ставке 100 долларов/кв.м., тогда как рыночная стоимость аренды аналогичного объекта недвижимости - 135 гривен.

Дроздик указывает и на сомнительную целесообразность этой сделки, поскольку на момент ее подписания «у ОГА уже был готов, но не запущен в работу Центр административных услуг в здании коммунальной собственности».

Читайте такжеЖурналист рассказал, кто "пожертвовал" средства на Антикоррупционный форум Саакашвили

«Причем там два года назад уже сделали ремонт (за 40 миллионов бюджетных гривен)! И мебель с компьютерами туда уже завезли!», - добавляет депутат.

По словам депутата, только за прошлый год ОГА заплатила арендодателю 15 миллионов гривен.

Дроздик требует от детективов НАБУ оценить такие действия чиновников и выражает надежду, что «удастся арестовать и вернуть в бюджет средства, так необходимые на дороги до отдаленных сельских районов Одесщины».

Читайте такжеСаакашвили оштрафовали за неисполнение судебного решения (документ)