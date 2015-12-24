РФ и контролируемые ею боевики подрывают договоренность о тишине на новогодние праздники - МИД

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, сообщает Департамент политики и коммуникаций ведомства.

«Только за прошедшие сутки боевики 51 раз применяли оружие, включая запрещенные РСЗО «Град». От обстрелов реактивными снарядами пострадали также жилые кварталы.

Такие действия РФ и контролируемых ею террористов является грубым нарушением Минских договоренностей.

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Устойчивый рост количества нарушений со стороны России и ее боевиков в последние месяцы с применением тяжелой техники, которая должна быть отведена, свидетельствует о сознательном разрушении оккупационными силами хрупких элементов стабилизации и об их готовности к эскалации в любой момент», - отмечается в заявлении.

Украина требует от РФ и контролируемых ею террористов прекратить нарушение Минских договоренностей и обеспечить полное выполнение достигнутых решений в рамках Трехсторонней контактной группы.

Без прекращения огня, без вывода российских войск и техники, без предоставления полного доступа ОБСЕ ко всей оккупированной территории, включая неконтролируемой частью границы - стабилизация ситуации безопасности невозможна.

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«Только последовательная имплементация Россией всех элементов деэскалации и прекращения саботажа ею решений ТКГ позволит создать предпосылки для полного выполнения Минских договоренностей», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в полночь 23 декабря на Донбассе вступил в силу режим "полной тишины", согласованный на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.