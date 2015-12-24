РФ и контролируемые ею боевики подрывают договоренность о тишине на новогодние праздники - МИД
Украина решительно осуждает очередное нарушение Россией и контролируемыми ею боевиками режима прекращения огня, которое подрывает достигнутую в рамках последнего заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) договоренность о режиме тишины в период новогодних праздников.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, сообщает Департамент политики и коммуникаций ведомства.
«Только за прошедшие сутки боевики 51 раз применяли оружие, включая запрещенные РСЗО «Град». От обстрелов реактивными снарядами пострадали также жилые кварталы.
Такие действия РФ и контролируемых ею террористов является грубым нарушением Минских договоренностей.
Читайте такжеВ ОБСЕ рассказали о трудностях доступа к правосудию для жителей оккупированного Донбасса
Устойчивый рост количества нарушений со стороны России и ее боевиков в последние месяцы с применением тяжелой техники, которая должна быть отведена, свидетельствует о сознательном разрушении оккупационными силами хрупких элементов стабилизации и об их готовности к эскалации в любой момент», - отмечается в заявлении.
Украина требует от РФ и контролируемых ею террористов прекратить нарушение Минских договоренностей и обеспечить полное выполнение достигнутых решений в рамках Трехсторонней контактной группы.
Без прекращения огня, без вывода российских войск и техники, без предоставления полного доступа ОБСЕ ко всей оккупированной территории, включая неконтролируемой частью границы - стабилизация ситуации безопасности невозможна.
Читайте такжеБоевики покинули Коминтерново и отвели всю технику и тяжелое вооружение из поселка - штаб АТО
«Только последовательная имплементация Россией всех элементов деэскалации и прекращения саботажа ею решений ТКГ позволит создать предпосылки для полного выполнения Минских договоренностей», - подчеркивается в заявлении.
Как сообщал УНИАН, в полночь 23 декабря на Донбассе вступил в силу режим "полной тишины", согласованный на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.