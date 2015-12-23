Украина требует от ОБСЕ зафиксировать грубое нарушение боевиками режима тишины на Донбассе – Геращенко

Об этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

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"Украина официально обратилась в ОБСЕ, в частности, к представителю этой организации в Трехсторонней контактной группе в Минске, к СММ ОБСЕ с требованием зафиксировать грубое нарушение боевиками режима тишины сегодня, уже после того, когда они пообещали неукоснительно соблюдать режим тишины в праздничные дни, с полуночи на 23 декабря. Эти обещания они дали в Минске 22 декабря - и вот цена их словам. Нарушение режима тишины и прекращения огня происходит при полном попустительстве и содействии россиян, которые вчера также принимали участие в работе группы по безопасности и Трехсторонней контактной группы", - заявила Геращенко.

Она считает, что со стороны россиян и подконтрольных им боевиков ложь, безответственность, несоблюдение слова, уклонение от собственных вчерашних слов происходит и по другим пунктам Минских соглашений, в частности, по освобождению заложников.

"В этом контексте - относительно проверки слов и информации от боевиков - мы особенно тщательно проверим предоставленную ими вчера информацию о якобы установлении судьбы 63 человек из списка пропавших без вести", - сообщила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик призвал все стороны на Донбассе соблюдать договоренности о прекращении огня с 00.00 23 декабря, чтобы жители Донбасса могли спокойно встретить Новый год.

Перед этим пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что контактная группа договорилась о полном прекращении огня на линии соприкосновения с 00.00 23 декабря.