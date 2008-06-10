Эксперты хвалят Тимошенко, но советуют трезво смотреть

Эксперты оптимистично оценивают майский показатель инфляции в Украине и прогнозы на лето, однако призывают правительство к закреплению положительного результата.

В частности, в комментарии УНИАН экономический эксперт Школы политической аналитики при Киево-Могилянской академии Сергей КИСЕЛЕВ заметил, что майский уровень инфляции является положительным для страны результатом, ведь 1,3% - самый низкий за последние девять месяцев показатель и почти втрое ниже, чем за апрель. «За 13 из 17 лет независимости майский уровень инфляции превышал 1,3%», - напомнил С.КИСЕЛЕВ.

По его мнению, кроме сезонного фактора, такого позитивного результата удалось достичь благодаря действиям правительства и НБУ. «В частности, Камбину удалось в значительной степени предотвратить ценовой кризис на рынке сахара благодаря своевременному использованию Государственного резерва. А благодаря экспортно-импортным ограничениям, введенным правительством, удалось добиться уценки на масло. В свою очередь, Национальный банк обеспечил умеренный рост денежной массы и монетарной базы, что также положительно отразилось на уровне инфляции в мае», - сказал С.КИСЕЛЕВ.

В свою очередь, президент Центра антикризисных исследований Ярослав ЖАЛИЛО сказал в комментарии УНИАН, что «в ближайшие месяцы уровень инфляции будет снижаться, но станет ли это стойкой тенденцией – зависит от совместных действий власти». «Если инфляция снижается, это, безусловно, успех для экономической власти, для правительства, – сказал эксперт. – Свой взнос в сравнительно невысокий показатель майской инфляции дало, в частности, то, что субъекты ведения хозяйства увидели, что правительство проводит умеренную политику, а НБУ способствует снижению денежного предложения. Такая политика несколько снизила инфляционные ожидания в экономике».

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ сказал УНИАН, что любое снижение инфляции является положительным, и «в этом смысле минимальный майский показатель инфляции – это успех правительства».

«Но, - отметил эксперт, - необходимо трезво смотреть на мировые тенденции: пока цены на энергоносители будут повышаться, до тех пор в Украине будет оставаться инфляционный фактор, на который ни одно правительство не сможет повлиять, поскольку мировые цены от действий украинского правительства не зависят. Поэтому для закрепления хорошего результата Кабмин должен продолжать принимать темеры, которые уже доказали свою эффективность, и браться за проведение структурных реформ в экономике».

Чтобы в будущем свести инфляцию к минимуму, необходимо исправить структурные дисбалансы, присущие современной украинской экономике, а это дело не одного месяца, считает И.БУРАКОВСКИЙ.

Определенное снижение инфляции в мае прогнозировалось еще в начале года, как традиционное для украинской экономики, отметил директор Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ.

Однако, по мнению эксперта, сезонное снижение инфляции было подкреплено мерами, которые были предприняты для ее преодоления правительством и Национальным банком, а также тем, что коммерческие банки и предприятия с пониманием отнеслись к этим непопулярным мерам. «Теперь правительство фактически выполнило свои обязательства перед экономикой Украины, внедрив ряд антиинфляционных решений, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ. – Но впереди – чрезвычайно сложный в ценовом плане сентябрь. Инфляционная ситуация осенью будет зависеть от того, насколько удачно правительство справится с выполнением нового бюджета и сезонным повышением цен на сельскохозяйственную продукцию». Настоящим успехом любого правительства можно считать только полное преодоление инфляции, подчеркнул эксперт.

Научный редактор делового журнала «Эксперт» Андрей БЛИНОВ заявил УНИАН, что низкий уровень инфляции в мае отвечает самым оптимистичным прогнозам. Стоит ожидать, сказал А.БЛИНОВ, что потребительская инфляция в дальнейшем будет стихать – в частности, благодаря действиям Национального банка и товарным интервенциям, которые делало правительство.

Наибольшую же угрозу для улучшения ценовой ситуации будет иметь промышленная инфляция, которая в значительной мере зависит от уровня мировых цен на энергоносители и продукцию промышленности. Среди внутренних факторов, от которых будет зависеть преодоление инфляции, эксперт назвал бюджетную политику правительства. «Сбалансированный бюджет с нулевым дефицитом – лучший способ борьбы с инфляцией, имеющийся в распоряжении Кабмина, - подчеркнул эксперт. – Но это – очень проблематично, учитывая социальные обязательства правительства, ситуацию в Верховной Раде и политическую ситуацию в стране в целом».

По мнению председателя Ассоциации украинских банков Александра СУГОНЯКО, правительственные меры внесли определенный вклад в майское снижение инфляционных показателей, но об успехе в преодолении роста цен и инфляции говорить еще рано. Хотелось бы видеть более целенаправленную, антиинфляционную политику – как со стороны правительства, так и со стороны других ветвей власти, отметил эксперт.

Справка УНИАН. В Украине в мае к апрелю 2008 года рост инфляции составил 1,3% (в апреле к марту с.г. - 3,1%), в мае с.г. к маю 2007 года - 31,1%. С начала текущего года (за январь-май 2008 года к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 14,6%. Индекс потребительских цен за январь-май 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года увеличился на 25,8%.