Рада рассматривает вопросы по проекту госбюджета-2016 (прямая трансляция)

Сообщается, что в Верховную Раду прибыли премьер-министр Украины Арсений Яценюк, министр финансов Наталья Яресько и ряд других членов правительства.

Ранее в Верховной Раде был объявлен перерыв до 17.00 из-за отсутствия народных депутатов в сессионном зале.

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Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что сейчас проходит заседание ряда комитетов, поэтому не хватает депутатских голосов для принятия решений.

Перед этим парламент дважды проводил “сигнальное голосование” относительно поддержки проекта постановления об особенностях процедуры рассмотрения законопроектов, связанных с принятием проекта государственного бюджета на 2016 год. При первом голосовании было 170 голосов, а при втором - 167. Для принятия решения необходимо минимум 226 голосов.