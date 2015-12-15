Дуда: Отношения между Украиной и Польшей должны опираться на историческую правду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

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«Украинско-польские отношения должны опираться на историческую правду, даже если эта правда болезненна. Все равно мы должны на нее опираться, чтобы преодолеть определенные стереотипы, которые существуют в отношениях между нашими народами. Несправедливость, которая имела место в ХХ столетии, не должна бросать тень на наши отношения. Но надо об этом говорить, надо покорно склонить голову в память о погибших людях. Эти отношения должны опираться на правду», - сказал президент.