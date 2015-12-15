Порошенко: Украина примет участие в военных учениях "Щит" на территории Польши

Украина примет участие в военных учениях «Щит» на территории Польши.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой сегодня в Киеве.

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«Уверен в том, что те ожидания, которые на сегодняшний день реализует этот проект (литовско-польско-украинской - УНИАН) бригады, они будут реализованы во время участия Украины в военных учениях, в том числе мы сегодня обсуждали возможное участие Украины в учениях «Щит» на территории Польши», - отмечал он.

«Мы с благодарностью принимаем это предложение и думаю, что этот новый формат взаимодействия вооруженных сил сделают ситуацию в этих непростых условиях безопасности более надежной», - добавил Порошенко.