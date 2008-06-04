У Балоги посчитали инфляцию за май

По предварительным прогнозам, инфляция в Украине в мае может составить 1%.

Об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Мы сейчас можем говорить только о прогнозных оценках. Мы такие прогнозные оценки делаем на каждую декаду, поскольку подекадно поступает информация о ценах на основные товарные позиции, которые составляют так называемую потребительскую корзину».

«Я думаю, что мы будем иметь инфляцию около 1%», - отметил А.ШЛАПАК, добавив, что это показатель за май.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине инфляция в апреле 2008 г. к апрелю прошлого года составила 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006-го - 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года - 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006-го - 10,3%).

Госбюджет-2008 рассчитан с учетом таких макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн. (в середине февраля 2008 года Кабмин увеличил прогнозный показатель ВВП Украины на 2008 год до 921 млрд. грн.); рост ВВП - 6,8%; инфляция - 9,6%; дефицит бюджета - 20,1 млрд. грн. (2,26% от ВВП).

В апреле т.г. Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине по итогам 2008 года с 13,8 до 17,2%. Прогноз роста валового внутреннего продукта по итогам текущего года Всемирный банк оставил без изменений - на уровне 5,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.

Сегодня, 4 июня, на заседании парламента министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН сказал, что «по итогам года показатель инфляции может быть меньше, чем в прошлом году».

Б.ДАНИЛИШИН также отметил, что темпы роста ВВП, по прогнозам Минэкономики, будут составлять 6,8%.