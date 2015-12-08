Шульц: Евросоюз стоит перед угрозой распада
Евросоюз стоит перед угрозой распада, и для того, чтобы избежать его, необходимо приложить усилия.
Об этом заявил президент Европарламента Мартин Шульц винтервью Die Welt.
"Мы не можем с уверенностью сказать, что ЕС по-прежнему будет существовать в таком виде через 10 лет. Если мы хотим этого, то мы должны бороться", - сказал Шульц.
По словам президента Европарламента, ЕС не является безальтернативным, а курс на интеграцию может быть повернут вспять, передает Европейская правда.
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"Альтернативой является Европа национализма, границ и стен", - отметил он.
"Это будет иметь катастрофические последствия, потому что такая Европа неоднократно вела наш континент к катастрофе", - добавил Шульц.
Напомним, ранее Шульц заявил, что миграционная кризис может привести к "глубокому расколу" ЕС.