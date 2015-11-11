Шульц: страны ЕС много обещают, но мало делают для решения миграционного кризиса
Страны Евросоюза дали много обещаний по поводу пешения миграционного кризиса, но слабо их придерживаются.
Об этом заявил президент Европарламента Мартин Шульц, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Spiegel Online. "Самой большой нашей проблемой является то, что у нас слишком много обещаний, которые плохо выполняются", - сказал он.
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По словам Мартина Шульца, на саммите следует согласовать вопрос защиты внешних границ ЕС и дополнительных финансовых ресурсов.
В частности, спецфонд ЕС для африканских стран, введенный Еврокомиссией, требует 1,8 млрд евро, однако только часть этих средств удалось собрать.
Как отметил президент Европарламента, саммит станет хорошей возможностью для консультаций с африканскими странами. "Причины миграции находятся в Африке", - сказал Мартин Шульц.
Кроме того, он подчеркнул необходимость заключить соглашение о реадмиссии.
Главной темой саммита 12 ноября в Валлетте, в котором примут также участие представители 35 африканских стран, должен стать вопрос уменьшения притока мигрантов из африканских стран и возвращения домой тех из них, кто уже прибыл в ЕС.