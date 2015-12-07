Евросоюз и Украина проводят в Брюсселе заседание совета Ассоциации

Как передает собственный корреспондент УНИАН, с украинской стороны правительственную делегацию возглавляет премьер-министр Украины Аресений Яценюк, с европейской - верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

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Ожидается, что стороны обсудят состояние выполнения Соглашения об ассоциации.

Комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоганнес Хан перед заседанием отметил, что стороны также обсудят вопросы безвизового режима. Он напомнил, что доклад Еврокомиссии по этому вопросу ожидается в середине декабря.

«Я не хочу предвосхищать результаты, но я уверен, что мы двигаемся в правильном направлении», - подчеркнул еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря состоится мини-саммит, где будут рассмотрены вопросы безвизового режима и введение с 1 января 2016 года углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.