Наша Украина созывает политсовет

Сегодня планируется проведение заседания Политсовета партии “Народный Союз Наша Украина”, сообщил агентству УНИАН народный депутат Украины, член политсовета партии Эдуард ЗЕЙНАЛОВ.

По его словам, такое заседание целесообразно было бы провести, поскольку оно уже не проводилось более трех месяцев.

Как сказал депутат, “есть много вопросов, которые необходимо обсудить”.

Э.ЗЕЙНАЛОВ считает, что на политсовете партии должен быть обсужден вопрос о результатах выборов в Киеве, а также ситуация в коалиции.

По его словам, на данный момент ему неизвестно время проведения политсовета. По некоторой информации, заседание начнется в 17 часов.