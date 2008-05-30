Поддержка Черновецкого - это протест киевлян?

Поддержка Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на выборах мэра столицы является проявлением протеста киевлян против конфликтных процессов в центральной власти.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН выразил политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ.

По его словам, результаты столичных выборов продемонстрировали, что Киев не является “революционной столицей”, а сами киевляне оказались достаточно пассивными, но прагматичными.

Говоря о выборах в Киевсовет, эксперт подчеркнул, что на этих выборах ни одна из ведущих парламентских сил не достигла желаемого результата. Такие итоги А.ЕРМОЛАЕВ объяснил тем, что “происходят определенные центробежные тенденции на уровне общин и территорий, связанные с протестом и невосприятием конфликтного центра”.

“Поддержка ЧЕРНОВЕЦКОГО – это определенное проявление протеста той части киевлян, которые считают невозможным поддержать очередные революционные перемены, не понимают характера конфликта”, – отметил политолог.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, на досрочных выборах мэра столицы победил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, за которого проголосовали 37,72% киевлян.