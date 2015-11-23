Главы МИД стран Бенилюкса посетят Украину - СМИ

Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, "Украина сталкивается с серьезными проблемами, и Бельгия, Нидерланды и Люксембург готовы оказать необходимое содействие стране в их решении".

Министры также планируют отметить важность выполнения Минских соглашений для достижения мира на востоке Украины. "Мы живем в крайне нестабильном мире, - отметил глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн. - Соблюдение сторонами достигнутых договоренностей является крайне важным. Не только Украина, но и вся Европа заинтересована в мире и стабильности в регионе".

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Кроме того, на встречах будет обсуждаться и вопрос предстоящего в Нидерландах референдума по ратификации Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, а также продвижение демократических принципов в Украине и укрепление отношений между сторонами. "В ходе событий на Майдане народу Украины были даны обещания, и эти обещания должны выполняться", - подчеркнул министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс.

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В ходе визита у глав МИД Бенилюкса запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Также министры встретятся с представителями гражданского общества и наблюдателями СММ ОБСЕ.