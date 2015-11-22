Активисты проводят вече на Майдане Незалежности
15:09, 22 ноября 2015Общество
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21-22 ноября на Майдане Незалежности в Украине отмечают День Свободы и Достоинства в честь Революции Достоинства и Помаранчевой революции.
На вече в центре Киева собралось более 300 человек / radiosvoboda.org
В центре Киева на Майдане Незалежности активисты проводят вече.
Как сообщает Радио Свобода, собрались около 300 человек.
21-22 ноября на Майдане Незалежности в Украине отмечают День Свободы и Достоинства в честь Революции Достоинства и Помаранчевой революции.
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Накануне, 21 ноября, активисты заблокировали проведение концерта на Майдане Незалежности, приуроченного ко второй годовщине начала Евромайдана. Людей возмутило, что годовщину Евромайдана хотели отметить как праздник. Активисты организовали альтернативную сцену и отмежевались от официального мероприятия.
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