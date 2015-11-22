Активисты проводят вече на Майдане Незалежности

В центре Киева на Майдане Незалежности активисты проводят вече.

Как сообщает Радио Свобода, собрались около 300 человек.

21-22 ноября на Майдане Незалежности в Украине отмечают День Свободы и Достоинства в честь Революции Достоинства и Помаранчевой революции.

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