ЕС и Австралия согласились, что санкции против РФ должны действовать до полного выполнения Минских соглашений

19:25, 15 ноября 2015
Мир
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Европейский Союз и Австралия согласны, что санкции против Российской Федерации должны действовать до полного выполнения Минских соглашений.

ЄС та Австралія погодились, що санкції проти РФ повинні діяти до повного виконання Мінських угод / dengi-info.com

Об этом говорится в совместном заявлении президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, президента Европейского Совета Дональда Туска и премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла.

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Лидеры Евросоюза и Австралии подтвердили свое намерение продолжать поддержку решения ситуации на востоке Украины.

В этой связи они согласовали позиции, согласно которым "введенные против России в ответ на конфликт в Украине санкции четко связано с полным внедрением Минских соглашений".

ЕС и Австралия заявили, что настроены не признавать незаконную аннексию Крыма.

"Мы не признаем и в дальнейшем осуждаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией", - говорится в заявлении.

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