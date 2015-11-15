ЕС и Австралия согласились, что санкции против РФ должны действовать до полного выполнения Минских соглашений

Об этом говорится в совместном заявлении президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, президента Европейского Совета Дональда Туска и премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла.

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Лидеры Евросоюза и Австралии подтвердили свое намерение продолжать поддержку решения ситуации на востоке Украины.

В этой связи они согласовали позиции, согласно которым "введенные против России в ответ на конфликт в Украине санкции четко связано с полным внедрением Минских соглашений".

ЕС и Австралия заявили, что настроены не признавать незаконную аннексию Крыма.

"Мы не признаем и в дальнейшем осуждаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией", - говорится в заявлении.