Нидерланды выделяют 2 миллиона евро на проведение референдума по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС
Нидерланды выделяют два миллиона евро на кампанию относительно консультативного референдума по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.
Как передает корреспондент УНИАН, по данным Комиссии по вопросам проведения референдума, эти средства выделяются на мероприятия, направленные на проведение по этому вопросу дискуссии в обществе как для сторонников, так и противников.
Ожидается, что организации и предприятия получат до 50 тыс. евро, а частные лица – до 5 тыс. евро. Гранты должны быть использованы до 2 марта 2016 года.
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Как известно, 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС? Референдум был инициирован группой GeenPeil.