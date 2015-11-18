УКРОП считает мэра Кривого Рога нелегитимным и созывает сторонников на протесты против фальсификации выборов

Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на ее официальном сайте.

«Мы предупреждаем, что все решения, которые он успеет принять на этой должности, будут признаны незаконными сразу после восстановления законности и справедливости в определении победителя на выборах городского головы Кривого Рога. Мы не будем поддерживать ни одного решения провозглашенного «мэра» и всячески, политическими и судебными методами, будем способствовать тому, чтобы восстановление справедливости наступило как можно скорее. Клан Вилкулов не имеет права, наплевав на мнение людей, и дальше спокойно грабить город и его жителей!» – подчеркнули в УКРОПе.

Читайте такжеВ Кривом Роге Вилкула представили городским головой

В партии осудили позицию криворожских организаций демократических сил, которые молча освятили «царствование» Вилкула в этом стратегически важном городе, который, вслед за Днепропетровском, сказал «нет» остаткам режима Януковича. «Мы призываем центральные органы «Батькивщины», «Радикальной партии Олега Ляшко» и «Блока Петра Порошенко» дать оценку действиям своих представителей в Кривом Роге и провести очищение партийных рядов от тех, кто поддерживает прокремлевскую «пятую колонну», – подчеркнули в УКРОПе.

Кроме того, УКРОП будет добиваться смены нелегитимного состава ЦИК и привлечения к ответственности всех тех, кто лишает криворожцев права свободного выбора, – как членов Центрального избиркома, так и представителей участковых комиссий, сказано в заявлении партии.

В УКРОПе призвали сторонников партии прийти к Центризбиркому в Киеве в 15.30, а также на «Майдан» возле здания городского исполкома в Кривом Роге в 17.00 и «сказать свое слово против «царствования» Вилкула, освященного Охендовским и его политическими союзниками».

«УКРОП призывает криворожцев не опускать руки. Правда победит! Патриоты – с вами», – отмечается в заявлении.