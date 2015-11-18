"Батькивщина" отреклась от своего лидера в Кривом Роге, хочет распустить фракцию в горсовете

Об этом говорится в заявлении партии.

"В связи с событиями, происходящими в Кривом Роге вокруг выборов мэра города, Всеукраинское объединение "Батькивщина" приняло решение о снятии с должности председателя Криворожской городской организации партии Ольги Бабенко и роспуске бюро городской организации", - сказано в нем.

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Кроме того, партия рассматривает возможность роспуска своей фракции в новоизбранном Криворожском городском совете.

"Батькивщина" также ставит вопрос о роспуске фракции партии в горсовете Кривого Рога и лишение членства в партии депутатов, которые вместе с "Оппозиционным блоком", "Солидарностью", РПЛ приняли участие в первом заседании Криворожского городского совета, на котором несмотря на незавершенный подсчет голосов мэром был объявлен Юрий Вилкул", - заявляет политсила.

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Напомним, ранее было опубликовано заявление Криворожской горорганизации "Батькивщины", в которой та признает официальные результаты второго тура выборов мэра Кривого Рога, согласно которым победил действующий мэр и кандидат "Оппоблока" Юрий Вилкул, и призывает другие партии "прекратить спекуляции на эту тему".

В свою очередь в Днепропетровской областной организации партии заявили, что Криворожская горорганизация так же выступает за пересмотр результатов выборов мэра, как этого требует и партия "Самопомощь", чей кандидат Юрий Мілобог выступал против Вилкула во втором туре.

Позже Криворожская горорганизация "Батькивщины" все же решила заменить своих представителей в городской избирательной комиссии, которые голосовали за признание победы Вилкула.