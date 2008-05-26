Луценко вызывают на допрос

В 16.00 министр внутренних дел Юрий Луценко должен явиться в Генпрокуратуру на допрос по своему уголовному делу. Примечательно, что ведет это дело лично начальник Главного следственного управления.

Нынешнее уголовное дело состоит из двух объединенных дел, возбужденных ранее. Речь идет о нецелевом использовании служебного авиатранспорта (еще в 2006 году в свою первую министерскую каденцию Луценко якобы летал на служебном самолете во время отпуска), а также об известной драке между главой МВД и мэром Киева. Дело о драке изначально расследовала прокуратура Киева, но теперь его забрала ГПУ.

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