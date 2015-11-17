Прокуратура способна убить идею Антикоррупционного бюро - Касько

Зависимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры от ГПУ может поставить крест на эффективности НАБУ.

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Такое мнение высказал заместитель генпрокурора Виталий Касько, сообщает "Украинская правда".

По словам Касько, он и сам претендует на пост антикоррупционного прокурора, но если закон не изменят "и не будет обеспечена действительная независимость специализированного антикоррупционного прокурора, то смысла занимать эту должность не будет".

"Это очень простые угрозы. Генеральный прокурор может хоть завтра уволить с должности специализированного антикоррупционного прокурора. Начать по нему служебную проверку и уволить. Разве это гарантии независимости? Помещения, финансирование, все это зависит от доброй воли генпрокурора", - продолжил Касько.

"Нет должного баланса, и специализированная антикоррупционная прокуратура имеет статус структурного подразделения Генпрокуратуры, так не должно быть", - добавил он.

По мнению Виталия Касько, антикоррупционная прокуратура должна формироваться из таких же людей, как Антикоррупционное бюро: "Потому что желание детективам НАБУ очень быстро отобьют, если прокурор, который ведет процессуальное руководство в производстве, будет все здоровые инициативы тушить. То есть обе структуры должны быть абсолютно новые и совершенно с новыми взглядами. Если так не произойдет, то специализированная антикоррупционная прокуратура убьет идею НАБУ".