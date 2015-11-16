В Антикоррупционную прокуратуру избрали 15 человек. Кандидатов пригласили на второй этап собеседования (список)
13:54, 16 ноября 2015Политика
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На административные должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру конкурсная комиссия отобрала 15 кандидатов.
Фотоиллюстрация / io.ua
Соответствующий список опубликован на официальном сайте Генпрокуратуры Украины.
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Как сообщает ТСН.ua, среди претендентов - двое заместителей генпрокурора Виктора Шокина - Роман Говда и Виталий Касько.
Список кандидатов
Претендентов пригласили на второй этап собеседования с конкурсной комиссией.
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