В Антикоррупционную прокуратуру избрали 15 человек. Кандидатов пригласили на второй этап собеседования (список)

13:54, 16 ноября 2015
Политика
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На административные должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру конкурсная комиссия отобрала 15 кандидатов.

Прокуратура / io.ua

Соответствующий список опубликован на официальном сайте Генпрокуратуры Украины.

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Как сообщает ТСН.ua, среди претендентов - двое заместителей генпрокурора Виктора Шокина - Роман Говда и Виталий Касько.

Список

Претендентов пригласили на второй этап собеседования с конкурсной комиссией.

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