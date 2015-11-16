В Антикоррупционную прокуратуру избрали 15 человек. Кандидатов пригласили на второй этап собеседования (список)

На административные должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру конкурсная комиссия отобрала 15 кандидатов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter