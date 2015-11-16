Представители ОБСЕ останутся наблюдать за выборами в Мариуполе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в Киеве во время презентации предварительных заключений и результатов наблюдения за вторым туром выборов городских голов в Украине.

По словам де Зулуэты, большинство наблюдателей уедут из Украины после завершения установления результатов второго тура выборов городских голов.

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"Некоторые члены нашей миссии останутся и некоторые наши долгосрочные наблюдатели останутся, чтобы наблюдать за выборами в Мариуполе 29 ноября", - заявила де Зулуэта.

Миссия БДИПЧ/ОБСЕ включает около 320 наблюдателей, в том числе 52 долгосрочных и 240 краткосрочных наблюдателей, которые осуществляют наблюдение за выборами городских голов в различных городах по всей территории страны, а также команду из 27 экспертов, которые работают в Киеве. В целом, наблюдатели представляют 44 страны.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Верховная Рада приняла закон об особенностях проведения голосования на очередных выборах депутатов Красноармейского и Мариупольского городских советов и городских голов. Установлено, что голосование на этих выборах пройдет 29 ноября 2015 года.

14 ноября закон подписал президент Петр Порошенко.