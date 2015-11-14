Порошенко одобрил выборы в Мариуполе и Красноармейске 29 ноября

Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

Документом, который был принят Верховной Радой 10 ноября, назначается голосование на очередных местных выборах 25 октября 2015 года по избранию депутатов указанных городских советов и городских голов, которое не прошло в определенный день, на воскресенье, 29 ноября 2015 года.

Закон также предоставляет Центральной избирательной комиссии полномочия по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на этих выборах.

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В течение трех дней со дня вступления в силу закона ЦИК должен обеспечить принятие актов, необходимых для его реализации, а Кабинет Министров, в случае необходимости и по обращению ЦИК, - обеспечить финансирование.

Закон вступает в силу со дня опубликования.