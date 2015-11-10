Рада назначила выборы в Мариуполе и Красноармейске на 29 ноября

Верховная Рада приняла закон об особенностях проведения голосования на очередных выборах депутатов Красноармейского городского совета Донецкой области, депутатов Мариупольского городского совета Донецкой области, Красноармейского городского головы, Мариупольского городского головы (№3371-1).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 233 народных депутата из 330, зарегистрированных в сессионном зале.

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Изначально законопроектом предполагалось назначить выборы на 15 ноября. В то же время в сессионном состоялась длительная дискуссия по этому вопросу, звучали предложения назначить эти выборы на декабрь.

“Сигнальное” голосование за выборы 15 ноября дало лишь 113 голосов “за”. Соответственно, председатель ВР Владимир Гройсман предложил поставить на “сигнальное” голосование дату 29 ноября. В таком варианте законопроект также несколько раз был не поддержан, а потом все же проголосован в целом.

Законом внефракционного народного депутата Сергея Таруты, согласно с внесенными в него изменениями, предполагается провести голосование в Мариуполе и Красноармейске в воскресенье, 29 ноября 2015 года.

Предусмотрено, что избирательные бюллетени для голосования на очередных выборах в Красноармейске и Мариуполе изготавливаются Центральной избирательной комиссией и передаются участковым избирательным комиссиям в установленном ею порядке.

Этот закон вступает в силу со дня его опубликования.

Кабинет министров, согласно закона, должен в течение трех дней со дня вступления в силу этого закона, в случае необходимости, по обращению ЦИК обеспечить финансирование мероприятий, необходимых для реализации этого закона.

Кроме того, ЦИК должна в течение трех дней со дня вступления в силу этого закона обеспечить принятие актов, необходимых для реализации этого закона.

Как сообщал УНИАН, 25 октября не состоялось голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске. Территориальные избирательные комиссии этих городов отказались передавать участковым избирательным комиссиям бюллетени, напечатанные "Приазовским рабочим", из-за повреждений, а также ошибок в них. Соответственно, избиратели Мариуполя и Красноармейска не смогли принять участие в местных выборах.

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ЦИК ранее рекомендовала ВР назначить выборы в Мариуполе и Красноармейске на 15 ноября.

Как заявил 6 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский, если Верховная Рада примет закон о выборах в Мариуполе и Красноармейске во вторник, 10 ноября, это позволит провести там голосование 15 ноября.