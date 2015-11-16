В Сумах на выборах лидирует действующий мэр – параллельный подсчет штаба кандидата

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам Лысенко, ссылаясь на данные параллельного подсчета голосов, который проводил его избирательный штаб.

«Все избирательные участки закрылись вовремя, а избирательные комиссии начали подсчет голосов в соответствии с действующим законодательством. По состоянию на 23.30, имеем более 88% результатов по УИК. Думаю, что тенденция не изменится, и есть все основания утверждать: по результатам второго тура выборов городского главы Сум Анатолий Епифанов набирает около 30% голосов избирателей, у меня – около 70%», – подчеркнул Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, в Сумах во втором туре выборов городского главы жители областного центра выбирали между действующим городским головой, руководителем областной организации партии «ВО «Батькивщина» 44-летним Лысенко, который на выборах 25 октября набрал 45,67% голосов избирателей, и 70-летним кандидатом от партии «Воля народа», почетным гражданином города Анатолием Епифановым (13,56%).