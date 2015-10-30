В Сумах во второй тур вышли Лысенко и Епифанов

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, действующий мэр и кандидат от ВО "Батькивщина" Александр Лысенко набрал 45,67% (43664 голоса), а его ближайший конкурент - кандидат от партии "Воля народа" Анатолий Епифанов - 13,56% (12970 голосов). Епифанов в начале 1990-х возглавлял сначала Сумской городской, а затем Сумской областной совет, с 1996 года был ректором Украинской академии банковского дела.

Кроме того, кандидат от партии "За Украину!" Андрей Крамченков получил результат в 7,71% (7374 голоса), а Дмитрий Лантушенко (БПП "Солидарнисть") - 7,48% (7151 голос).

Остальные кандидаты получили значительно меньше голосов - менее 4,5%.

Всего на должность мэра Сум баллотировалось 14 кандидатов.