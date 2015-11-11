РФ наверстывает упущенное в гонке вооружений - Путин

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не собираемся втягиваться в какую-то гонку вооружений. Тем более кого-то догонять или перегонять. Мы просто должны наверстать упущенное на рубеже 1990-х - 2000-х годов, когда Вооруженные силы, да и сами предприятия ОПК хронически недофинансировались», - заявил президент.

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По словам президента РФ, темпы реализации гособоронзаказа выдерживаются на хорошем уровне. «В 2015 году в войска поступило на четверть больше новых и модернизированных образцов вооружения, чем в 2014 году. Важно, что поступающее современное вооружение интенсивно эксплуатируется», - заявил Путин.

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Кроме того, президент заявил, что импортозамещение в оборонной отрасли должно позитивно сказаться и на гражданских отраслях экономики.

Как сообщал УНИАН, Путин пообещал развивать "ударные системы, способные преодолевать любое ПРО".