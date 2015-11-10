Путин считает, что Запад хочет получить "решающее военное превосходство" над Россией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об президент РФ Владимир Путин сказал на совещании в Сочи по вопросам ОПК.

"Нас заверяли, что система противоракетной обороны и европейский сегмент предназначены для защиты от иранских баллистических ракет, однако мы знаем, что ситуация с иранской ядерной проблемой урегулирована, соответствующие соглашения подписаны, более того, утверждены соответствующими парламентами. Работа над системами противоракетной обороны, тем не менее, продолжается", - сказал Путин.

"Таким образом, ссылки на иранскую и северокорейскую ракетно-ядерную угрозы лишь прикрывают истинные планы, а их истинная цель - в нейтрализации стратегического ядерного потенциала других ядерных государств, кроме Соединенных Штатов и их союзников, прежде всего, конечно, нашей страны, России. И тем самым стремление получить решающее военное превосходство со всеми вытекающими отсюда последствиями", - добавил он.

Президент РФ заявил, что США и их союзники не прекращают строительство систем глобальной противоракетной обороны.

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«Причем ни наши озабоченности, ни предложения о сотрудничестве, к сожалению, в расчет не принимаются. Мы неоднократно указывали на то, что подобные действия рассматриваем как попытку подорвать существующий паритет в области ракетно-ядерных вооружений, а, по сути, расшатать всю систему глобальной и региональной стабильности», - заявил Путин.

По его словам, Россия примет необходимые ответные меры по укреплению потенциала стратегических ядерных сил.

«Будем работать и над системой противоракетной обороны. На первом этапе, как мы неоднократно говорили, будем работать и над ударными системами, которые в состоянии преодолевать любые системы противоракетной обороны», - сказал он.

Путин заявил, что за последние три года предприятия оборонно-промышленного комплекса создали и успешно испытали ряд перспективных систем вооружения, которые способны решать боевые задачи в условиях эшелонированной системы противоракетной обороны.

«Такие системы уже начали поступать в войска в этом году. И сегодня поговорим о том, как идет освоение новых типов вооружения», - добавил он.