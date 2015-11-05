"Самопомич" пока не собирается выходить из коалиции - вице-спикер ВР

Об этом в комментарии Украинской правде заявила вице-спикер и член фракции "Самопомич" Оксана Сыроед после заседания фракции в среду вечером.

"На самом деле эти вещи мы на фракции обсуждаем постоянно, потому что люди задают эти вопросы. Люди часто спрашивают нас, почему мы остаемся в коалиции, почему мы не хотим выходить из коалиции и поэтому у нас этот вопрос регулярно. То, что Егор (Соболев - ред.) Сегодня озвучил, оно всегда актуально", - отметила она.

Сыроид отметила, что заседание фракции "Самопомич" в четверг будет посвящено в частности этому вопросу также..

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"Уровень возможности выхода из коалиции не повысился и не понизился, он такой, как и был, все те же вопросы остаются. Мы не хотим выхода из коалиции, потому что мы понимаем, что это опасность для государства в целом и делаем все, чтобы остаться", - подчеркнула вице-спикер.

"Наша фракция жива и есть вещи, которые возмущают и обсуждаются. Они возникают время от времени и сейчас просто они возникают чаще, потому что есть принципиальные решения и мы ищем согласия внутри коалиции, и, к сожалению, очень часто этого согласия не находим", - отметила Сыроид.

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На уточнение, остается ли "Самопомич" в коалиции, она ответила: "Да".

По данным "Украинский правды", на заседании "Самопомичи" в среду вечером члены фракции обсуждали возможный выход из коалиции.

Ранее УНИАН сообщал, что 5 ноября фракция "Самопомич" проведет переговоры о переходе политсилы в оппозицию.